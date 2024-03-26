موعد إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

انتهي مسلسل بابا جه مفاجئات كبيرة ورجع أكرم حسني لأحضان عائلتة من خلال المسلسل، وسلط الضوء علي علاقة الأب بالأبناء ومن رجل اللامبالاة لأب يحب زوجتة وأولادة.

مسلسل بابا جه مواعيد اعادة الحلقة الاخيرة

يعاد مسلسل بابا جه على قناة DMC تكون فى التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه منصة Watch it.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة الاخيرة

شهدت الأخيرة من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، مشهد من المشاهد المؤثرة لدي المشاهد بعد أن قامت جودي ابنته بطلب أبلكيشن "بابا جه" واختارت الأب الأصلي وفوجئ هشام أن الأوردر هي نجلته وسألته عن انشغاله عنها طوال مدة كبيرة وبرر الأب أن السبب هو انشغاله في العمل وسط بكاء شديد.

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني عن مفاجآت كثيرة، جعلها تتصدر تريند منصة أكس بالتزامن من عرض الحلقة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.

وتخلي أكرم حسني عن مشروعة الناجح " بابا جه" ونفذ فكرة أبنته "جودي" لافينيا نادر محل "كشري" بمشاركة ياسر مدير أعماله "محمد أوتاكا" وزوجته نسرين أمين وعمته "سماء إبراهيم".

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

ابطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.