الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مفاجآت فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

بابا جه
بابا جه

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل “بابا جه” لأكرم حسني عن مفاجآت كثيرة، جعلها تتصدر تريند منصة أكس بالتزامن من عرض الحلقة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.

وقرر هشام في النهاية فتح محل كشري تحت اسم بابا جه، وقد لاقى المشروع إقبالًا كبيرًا بعدما أصبح هشام أحد المشهورين، ليستكمّل هشام مسيرة والده في الكشري، وساعده في ذلك زوجته ولاء (نسرين أمين) وابنته جودي.

وأنطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه  ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

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مسلسل بابا جه

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

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مسلسل بابا جه


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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مسلسل بابا جه


موعد عرض مسلسل بابا جه
يعرض مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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مسلسل بابا جه
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