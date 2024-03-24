الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بابا جه الحلقة 13.. أكرم حسنى يصالح زوجته ويتورط مع عصابة مخدرات

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

تمكن أكرم حسني في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بابا جه من مصالحة زوجته ولاء (نسرين أمين) بصعوبة، بعدما تركته وظنّت أنه يتزوّج عليها، بينما كان يمثّل دور أب لامرأة جميع أهلها في السجن لتجارة المخدرات، ولكن في النهاية تمكّن هشام (أكرم حسني) من إقناع زوجته بمصالحته عندما حاول معها أكثر من مرة، وقدّم أكثر من اعتذار، ووعدها بعدم الكذب مرة أخرى.

ولكن أصبح هشام في ورطة أخرى، بسبب ما فعله في فرح ابنة تجّار المخدرات، فبعد أن اعترف في وسط الفرح وأمام كل المدعوين أنه أب للإيجار، انتشر الفيديو وأصبح ترند على منصات التواصل الاجتماعي، وعرف الجميع فكرة بابا جه، ولكن هل يصبح هشام في ورطة بسبب هذا الفيديو؟

تفاصيل احداث مسلسل بابا جه الحلقة 13

وضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 بعد المواجهة بين هشام وولاء في أحد الفنادق، تجده يقف بجانب عروسة وتظن أنه يتزوج عليها، تطلب منه الطلاق، وتذهب للإقامة عند شقيقها "أشرف"، بينما يحاول والدها الصلح بينهما، بعدما يكشف هشام لوالد ولاء - الذي يلعب دوره سامي مغاوري- حقيقة عمله في بابا جه.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب للامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

 

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه بابا جه موعد عرض بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه موعد عرض مسلسل اكرم حسني مسلسل أكرم حسني أكرم حسني قنوات عرض بابا جه قنوات عرض مسلسل بابا جه موعد مسلسل بابا جه الحلقة الثانية عشر من بابا جه بابا جه الحلقة الثانية عشر بابا جه الحلقة 12 الحلقة 12 من مسلسل بابا جه الحلقة الثانية عشر من مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بابا جه الحلقة 13.. نسرين أمين تكتشف حقيقة أكرم حسني وتطلب الطلاق

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

عاجل.. احتجاجات فى تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

كأس عاصمة مصر.. ضربات الترجيح تحسم الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟