بابا جه الحلقة 13.. أكرم حسنى يصالح زوجته ويتورط مع عصابة مخدرات

تمكن أكرم حسني في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بابا جه من مصالحة زوجته ولاء (نسرين أمين) بصعوبة، بعدما تركته وظنّت أنه يتزوّج عليها، بينما كان يمثّل دور أب لامرأة جميع أهلها في السجن لتجارة المخدرات، ولكن في النهاية تمكّن هشام (أكرم حسني) من إقناع زوجته بمصالحته عندما حاول معها أكثر من مرة، وقدّم أكثر من اعتذار، ووعدها بعدم الكذب مرة أخرى.

ولكن أصبح هشام في ورطة أخرى، بسبب ما فعله في فرح ابنة تجّار المخدرات، فبعد أن اعترف في وسط الفرح وأمام كل المدعوين أنه أب للإيجار، انتشر الفيديو وأصبح ترند على منصات التواصل الاجتماعي، وعرف الجميع فكرة بابا جه، ولكن هل يصبح هشام في ورطة بسبب هذا الفيديو؟

تفاصيل احداث مسلسل بابا جه الحلقة 13

وضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 بعد المواجهة بين هشام وولاء في أحد الفنادق، تجده يقف بجانب عروسة وتظن أنه يتزوج عليها، تطلب منه الطلاق، وتذهب للإقامة عند شقيقها "أشرف"، بينما يحاول والدها الصلح بينهما، بعدما يكشف هشام لوالد ولاء - الذي يلعب دوره سامي مغاوري- حقيقة عمله في بابا جه.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب للامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جه