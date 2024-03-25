الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بابا جه الحلقة الأخيرة.. مشهد مؤثر بين أكرم حسني وابنته" بكاء وندم"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

شهدت الأخيرة من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، مشهد من المشاهد المؤثرة لدي المشاهد بعد أن قامت جودي إبنته بطلب أبلكيشن "بابا جه" وأختارت الأب الأصلي وفوجئ هشام أن الأورد هي نجلتة وسألته عن انشغاله عنها طوال مدة كبيرة وبرر الأب أن السبب هو انشغاله في العمل وسط بكاء شديد.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 15 الأخيرة

مسلسل بابا جه الحلقة 15 الأخيرة، يتصالح هشام "أكرم حسني"، مع زوجته ولاء "نسرين أمين"، ويعودان معًا إلى منزلها، لكن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لهشام، خلال الحلقة 13 من مسلسل بابا جه، الذي كان يطلب خلاله من زوجته أن تسمعه، عندما رأته مع نيللي العروسة التي كان يؤدي دور والدها في الحلقة 12، تسبب في حزن هشام وقلقه من الناس.

فيما تحاول ولاء تهدئة هشام، وأخبرته أنه لا يجب أن ينهي عمله، ويستمر فيه، بدلًا من بقائه اكثر من ثلاث سنوات بدون عمل، لافتة أن الفيديو تسبب في شهرته أكثر.

ويقررهشام الاستمرار في عمله، وزاد الطلب عليه كأب للإيجار، واستمرت ولاء مع ياسر ابن عمة هشام محمد أوتاكا في العمل كخدمة عملاء، وتقديم العروض لهم.

وأنطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه  ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جه.. ملخص أحداث الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 14


موعد عرض مسلسل بابا جه

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.

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ملخص الحلقة 11 من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

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