موعد إعادة مسلسل بابا جه الحلقة 14، بطولة أكرم حسنى، ونسرين أمين، والذي يشهد بحث عال عبر موقع جوجل البحثي مع تطورات كبيرة في الأحداث، ومع انتظار الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه اليوم الاثنين.

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 14

مسلسل بابا جه مواعيد اعادة الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 14 على قناة DMC في تمام الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، أما بالنسبة لقناة dmc دراما يُعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 14

مسلسل بابا جه الحلقة 14، يتصالح هشام "أكرم حسني"، مع زوجته ولاء "نسرين أمين"، ويعودان معًا إلى منزلها، لكن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لهشام، خلال الحلقة 13 من مسلسل بابا جه، الذي كان يطلب خلاله من زوجته أن تسمعه، عندما رأته مع نيللي العروسة التي كان يؤدي دور والدها في الحلقة 12، تسبب في حزن هشام وقلقه من الناس.

فيما تحاول ولاء تهدئة هشام، وأخبرته أنه لا يجب أن ينهي عمله، ويستمر فيه، بدلًا من بقائه اكثر من ثلاث سنوات بدون عمل، لافتة أن الفيديو تسبب في شهرته أكثر.

ويقرر هشام الاستمرار في عمله، وزاد الطلب عليه كأب للإيجار، واستمرت ولاء مع ياسر ابن عمة هشام محمد أوتاكا في العمل كخدمة عملاء، وتقديم العروض لهم.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة الاخيرة بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة الاخيرة

قناة dmc حصريًا

منصة watch it

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، مما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.