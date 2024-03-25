الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 14

بابا جه الحلقة 14
بابا جه الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل بابا جه الحلقة 14، بطولة أكرم حسنى، ونسرين أمين، والذي يشهد بحث عال عبر موقع جوجل البحثي مع تطورات كبيرة في الأحداث، ومع انتظار الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه اليوم الاثنين.

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 14

مسلسل بابا جه مواعيد اعادة الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 14 على قناة DMC في تمام الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، أما بالنسبة لقناة dmc دراما يُعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 14

مسلسل بابا جه الحلقة 14، يتصالح هشام "أكرم حسني"، مع زوجته ولاء "نسرين أمين"، ويعودان معًا إلى منزلها، لكن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لهشام، خلال الحلقة 13 من مسلسل بابا جه، الذي كان يطلب خلاله من زوجته أن تسمعه، عندما رأته مع نيللي العروسة التي كان يؤدي دور والدها في الحلقة 12، تسبب في حزن هشام وقلقه من الناس.

فيما تحاول ولاء تهدئة هشام، وأخبرته أنه لا يجب أن ينهي عمله، ويستمر فيه، بدلًا من بقائه اكثر من ثلاث سنوات بدون عمل، لافتة أن الفيديو تسبب في شهرته أكثر.

ويقرر هشام الاستمرار في عمله، وزاد الطلب عليه كأب للإيجار، واستمرت ولاء مع ياسر ابن عمة هشام محمد أوتاكا في العمل كخدمة عملاء، وتقديم العروض لهم.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة الاخيرة   بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة الاخيرة

قناة dmc حصريًا

منصة watch it

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، مما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.

txt

مسلسل بابا جه ملخص أحداث الحلقة 14.. هشام أمام عرض مغري بـ30 مليون جنيه

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جه بابا جه موعد عرض بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه موعد عرض مسلسل اكرم حسني مسلسل أكرم حسني أكرم حسني قنوات عرض بابا جه قنوات عرض مسلسل بابا جه موعد مسلسل بابا جه الحلقة الرابعة عشر من بابا جه بابا جه الحلقة الرابعة عشر بابا جه الحلقة 14 الحلقة 14 من مسلسل بابا جه الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بابا جه ملخص أحداث الحلقة 14.. هشام أمام عرض مغري بـ30 مليون جنيه

"بابا جه" الحلقة 14.. هشام يدخل في حالة حزن بسبب فيديو نيللي

الأكثر قراءة

منهم كلوب وجوارديولا.. أكثر 5 مدربين استمرارًا مع أنديتهم

أب وابنه يغرقان في فنطاس مازوت بمنشأة القناطر

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

استثمارات هندية ضخمة فى مجال الاتصالات تصل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟

الجزيرة تتراجع عن قصة الاغتصاب التي اتهم بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

قناة إسرائيلية: هناك تخوفات من تأثير اجتياح رفح على المساعدات الأمريكية لإسرائيل