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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه ملخص أحداث الحلقة 14.. هشام أمام عرض مغري بـ30 مليون جنيه

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

انتهت الحلقة 14 من مسلسل بابا جه، على صدمة هشام "أكرم حسني"، عندما يصل إلى إحدى المكتبات بعد قبوله طلب أحد عملاء "بابا جه" ليجد أن العميل ابنته جودي "لافينيا نادر" والتي تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع والدها.

أكرم حسني يفوت عيد ميلاد ابنته

وضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل بابا جه، يفوت أكرم حسني عيد ميلاد ابنته، بسبب انشغاله بالعمل، بعدما تصالحه زوجته ولاء "نسرين أمين" وتساعده على العمل، وبسبب تعاون هشام وولاء وياسر معًا يزداد الضغط على طلبات بابا جه، مما يجعل جودي تشعر بالوحدة.

عرض مغري لـ أكرم حسني

تزداد شهرة هشام، بعد انتشار فيديو الزفاف، وتلاقي فكرة بابا جه جماهيرية واسعة، مما يجعل هشام يوسع العمل ويعين أباء مساعدين بالشركة، ثم يعرض عليه اشرف شقيق زوجته مقابلة مستثمر لمشاركة هشام الفكرة، وعندما يذهب هشام يعرض عليه المستثمر شراء فكرة بابا جه بمبلغ 30 مليون جنيه.

مسلسل بابا جه تفاصيل الحلقة 14

مسلسل بابا جه الحلقة 14، يتصالح هشام "أكرم حسني"، مع زوجته ولاء "نسرين أمين"، ويعودان معًا إلى منزلها، لكن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لهشام، خلال الحلقة 13 من مسلسل بابا جه، الذي كان يطلب خلاله من زوجته أن تسمعه، عندما رأته مع نيللي العروسة التي كان يؤدي دور والدها في الحلقة 12، تسبب في حزن هشام وقلقه من الناس.

فيما تحاول ولاء تهدئة هشام، وأخبرته أنه لا يجب أن ينهي عمله، ويستمر فيه، بدلًا من بقائه اكثر من ثلاث سنوات بدون عمل، لافتة أن الفيديو تسبب في شهرته أكثر.

ويقرر هشام الاستمرار في عمله، وزاد الطلب عليه كأب للإيجار، واستمرت ولاء مع ياسر ابن عمة هشام محمد أوتاكا في العمل كخدمة عملاء، وتقديم العروض لهم.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 15   بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

"بابا جه" الحلقة 14.. هشام يدخل في حالة حزن بسبب فيديو نيللي

الآن تفاصيل مسلسل بابا جه ملخص الحلقة 13

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

قناة dmc حصريًا

منصة watch it

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، مما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي

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