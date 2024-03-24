"بابا جه" الحلقة 14.. هشام يدخل في حالة حزن بسبب فيديو نيللي

مسلسل بابا جه الحلقة 14، يتصالح هشام "أكرم حسني" مع زوجته ولاء "نسرين أمين" ويعودان معًا إلى منزلهما، لكن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل لهشام خلال الحلقة 13 من المسلسل الذي كان يطلب خلاله من زوجته أن تسمعه عندما رأته مع نيللي العروسة التي كان يؤدي دور والدها في الحلقة 12 تسبب في حزن هشام وقلقه من الناس.

مسلسل بابا جه تفاصيل الحلقة 14

وتحاول ولاء تهدئة هشام وأخبرته أنه لا يجب أن ينهي عمله، ويستمر فيه، بدلًا من بقائه اكثر من 3 سنوات بدون عمل، لافتة أن الفيديو تسبب في شهرته أكثر.

ويقرر هشام الاستمرار في عمله وزاد الطلب عليه كأب للإيجار، واستمرت ولاء مع ياسر ابن عمة هشام محمد أوتاكا في العمل كخدمة عملاء، وتقديم العروض لهم.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 15 بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

“بابا جه” مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

قناة DMC حصريًا

منصة watch it

قصة مسلسل بابا جه

“بابا جه” يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، ما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.

أبطال مسلسل بابا جه

والمسلسل بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.