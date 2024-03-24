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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الآن تفاصيل مسلسل بابا جه ملخص الحلقة 13

بابا جه الحلقة 13
بابا جه الحلقة 13

تقع ضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 13، المواجهة بين هشام الذي يلعب دوره أكرم حسني، وولاء التي تلعب دورها نسرين أمين، في أحد الفنادق، حيث تجده يقف بجانب عروسة وتظن أنه يتزوج عليها، تطلب منه الطلاق، وتذهب للإقامة عند شقيقها "أشرف"، بينما يحاول والدها الصلح بينهما، بعدما يكشف هشام لوالد ولاء - الذي يلعب دوره سامي مغاوري- حقيقة عمله في بابا جه.

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موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 13


مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 13

تمكن أكرم حسني في الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بابا جه من مصالحة زوجته ولاء (نسرين أمين) بصعوبة، بعدما تركته وظنّت أنه يتزوّج عليها، بينما كان يمثّل دور أب لامرأة جميع أهلها في السجن لتجارة المخدرات، ولكن في النهاية تمكّن هشام (أكرم حسني) من إقناع زوجته بمصالحته عندما حاول معها أكثر من مرة، وقدّم أكثر من اعتذار، ووعدها بعدم الكذب مرة أخرى.

ولكن أصبح هشام في ورطة أخرى، بسبب ما فعله في فرح ابنة تجّار المخدرات، فبعد أن اعترف في وسط الفرح وأمام كل المدعوين أنه أب للإيجار، انتشر الفيديو وأصبح ترند على منصات التواصل الاجتماعي، وعرف الجميع فكرة بابا جه، ولكن هل يصبح هشام في ورطة بسبب هذا الفيديو؟


مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 14  بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

قناة dmc حصريًا

منصة watch it

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، مما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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