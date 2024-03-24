موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 13 والذي يشهد بحث عالي عبر موقع جوجل البحثي مع تطورات كبيرة في الأحداث، لاسيما مع اقتراب انتهاء العمل في الخامس عشر من شهر رمضان كريم.

مسلسل بابا جه مواعيد اعادة الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 13 على قناة DMC في تمام الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، أما بالنسبة لقناة dmc دراما يُعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.



مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 13

تمكن أكرم حسني في الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بابا جه من مصالحة زوجته ولاء (نسرين أمين) بصعوبة، بعدما تركته وظنّت أنه يتزوّج عليها، بينما كان يمثّل دور أب لامرأة جميع أهلها في السجن لتجارة المخدرات، ولكن في النهاية تمكّن هشام (أكرم حسني) من إقناع زوجته بمصالحته عندما حاول معها أكثر من مرة، وقدّم أكثر من اعتذار، ووعدها بعدم الكذب مرة أخرى.

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 14 بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل بابا جه قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

قناة dmc حصريًا



منصة watch it



قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، مما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.



أبطال مسلسل بابا جه



مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.