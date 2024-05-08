الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فلسطين: اعتراف جزر البهاما بنا يدعم الاستقرار فى الشرق الأوسط

فلسطين
فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن أهمية هذا القرار تأتي في إطار مساهمته فى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، على أن قرار جزر البهاما الاعتراف بالدولة الفلسطينية مهم ومنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه الكل الفلسطيني إلى محاولة تهجير وطمس لقضيته على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وثمنت الخارجية الفلسطينية مواقف دول حوض الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءًا من الاعتراف بالدولتين، حيث أصبح كل هذه الدول يعترف بدولة فلسطين ويعمل على إقامة علاقات دبلوماسية معها على أسس الاحترام والاعتراف المتبادل.

ودعت رام الله بقيت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى السير على طريق دول حوض الكاريبي، وأن تستند إلى الإرادة الشعبية والشرعية الدولية في إنصاف الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الاستقلال والعيش في كرامة وعدالة كباقي شعوب الأرض.

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جزر البهاما تعترف رسميًا بدولة فلسطين

وكانت وزارة الخارجية لجزر البهاما أعلنت، أمس، أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقال مجلس الوزراء لجزر البهاما إن حكومة جزر البهاما تعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).

وأضاف البيان: "أصبحت جزر البهاما دولة مستقلة في عام 1973 كعمل من أعمال تقرير المصير، ولذلك، فإنها تدعم الحق القانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي تقرير وضعه السياسي بحرية، والسعي بحرية إلى تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

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