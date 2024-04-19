أمر مؤسف.. أبوالغيط يستنكر الفيتو الأمريكى لإعاقة إقامة دولة فلسطين

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن أسفه بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول، في تدوينه له عبر حسابه الرسمي على منصة X، إنه أمر مؤسف للغاية أن يستخدم ‎الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة علي انضمام ‎فلسطين عضوًا كاملًا في ‎الأمم المتحدة.

وتابع أبو الغيط: “مع ذلك نعلم أنها ليست سوي خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتما بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربيًا ودوليًا”.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتّحدة" أيّده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.