وزير الخارجية: 135 دولة تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن نحو 135 دولة في العالم تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين.

لا نريد بديلا لحل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وأضاف "شكري"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأيرلندي ميهول مارتن، "إننا لا نريد بديلا لحل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

نؤكد الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين

وأكد وزير الخارجية على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مضيفا أنه لابد من وجود إرادة سياسية لدى إسرائيل لإنهاء الصراع وتنفيذ حل الدولتين.