الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد حركة العبور من منفذى رفح وكرم أبوسالم اليوم

رفح وكرم أبوسالم
رفح وكرم أبوسالم

شهد معبرا رفح وكرم أبوسالم البريان بين مصر وفلسطين، اليوم، تجدد حركة دخول جرحى ومسافرين للجانب المصري، وتحرك شاحنات محملة بمساعدات إنسانية لغزة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" حركة العبور من منفذي رفح وكرم أبوسالم:

- إدخال 4 شاحنات غاز لغزة عبر منفذ رفح.

- إدخال 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبوسالم.

- معبر رفح استقبل 23 مصابًا فلسطينيًا رفقة 48 شخصًا. 

يذكر أن مصر تستقبل يوميا حالات جرحى ومرضى قادمين من غزة لمصر عن طريق معبر رفح، ويتولى فريق طبي استقبالهم بساحة المعبر، ثم تحديد المسار الطبي المقرر لرحلة علاجهم داخلهم مصر، وتنقلهم سيارات إسعاف مجهزة من المعبر للمستشفيات التي يتم تحويل الحالات لها وفقا لنوع الإصابة والمرض.

وإلى جانب مستشفى العريش العام بشمال سيناء، تستقبل مستشفيات الشيخ زويد ونخل وبئر العبد الجرحى والمرضى الفلسطينيين.

 

اكسترا نيوز العبور رفح وكرم أبوسالم معبري رفح و كرم ابو سالم البري مساعدات انسانية لغزة ٤ شاحنات فلسطينيا استقبل ٢٣ مصاب

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