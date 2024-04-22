الإثنين 22 أبريل 2024
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التواصل معه لغويا واجتماعيا.. كيف يمكن التعامل مع "طفل التوحد"؟ (فيديو)

طفل التوحد
طفل التوحد

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن الكثير من الأفراد يكون لديهم خلط بين الاضطراب الطفيف للتوحد، وبين الضعف العقلي، خاصة مع عدم معرفتهم أنَّ ما يقرب من نسبة 30% من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم نسبة عالية من الذكاء تصل إلى الذكاء الحاد.

 وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أنه يمكن التعامل مع “طفل التوحد” من خلال التفاعل الاجتماعي المستمر، وتشجيع الطفل على المشاركة في أنشطة جماعية تتطلب التفاعل والتواصل مع الآخرين، ومن خلال اللعب التفاعلي باستخدام الألعاب والأنشطة التي تحفز الطفل على استخدام اللغة وتبادل الأدوار في اللعب.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الاكتشاف المبكر من الآباء لأبنائهم بأنهم مصابون باضطراب طيف التوحد تمكّنهم من تنمية مهارات أبنائهم الاجتماعية، إضافة لتنمية ذكاء أطفالهم لكي يكون هؤلاء الأطفال مبتكرين بمجال أو أكثر من مجال.

التواصل لغويا واجتماعيا طفل التوحد استشاري الطب النفسي طفيف التوحد الأطفال الذكاء

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