قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة عزون بالضفة الغربية

أكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.