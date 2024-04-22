الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة عزون بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

قوات الاحتلال الرصاص الحى بلدة بالضفة الغربية مصادر فلسطينية جرائم

مواد متعلقة

أبرز المعلومات عن يوم الأرض العالمي (فيديوجراف)

"تحفة تاريخية".. خبير يوضح تفاصيل استعادة رأس تمثال رمسيس الثانى من سويسرا

الصحفى بلال الدوى: الدولة المصرية نجحت فى تطبيق سياسة تصفير المشكلات

تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديوجراف)

خبير علاقات دولية: إسرائيل تسمح للمستوطنين المتطرفين بترويع وترهيب الفلسطينيين برعاية حكومية

أستاذ اقتصاد زراعى: سعر توريد إردب القمح مُجزٍ ويتماشى مع الأسعار العالمية

اتحاد عمال مصر: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الشهر المقبل

عبور جديد لسيناء.. جهود الدولة لتنمية أرض الفيروز

الأكثر قراءة

عاجل|قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عامل يحتجز فتاة فى شقته ويعاشرها 6 أشهر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال