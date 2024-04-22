أبرز المعلومات عن يوم الأرض العالمي (فيديوجراف)

يعتبر يوم الأرض العالمي حدث سنوي، يحتفل به العالم يوم 22 أبريل من كل عام، بعمل مسيرات، مؤتمرات، ومشاريع مدرسية وغيرها من الأنشطة، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.



واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز "، أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للأرض:

وبدأ الاحتفال بـ يوم الأرض العالمي عام ١٩٧٠ في الولايات المتحدة.

تنظمه حاليًا شبكة يوم الأرض وتحتفل به سنويًا أكثر من ١٧٥ دولة.





أسسه السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون وهو سياسي وبيئي أمريكي.





_ يتم الاحتفال به عالميا عبر تنظيم مسيرات ومؤتمرات ومشاريع مدرسية وغيرها من الأنشطة.





سبب الاحتفال بـ يوم الأرض العالمي

يجرى الاحتفال بيوم الأرض، لنشر الوعي بأهمية الأرض وأنظمتها البيئية، وأنها توفر لنا الحياة والغذاء، وذلك وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، وتعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأجيال البشرية الحالية والمقبلة.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EC5Sias9P60