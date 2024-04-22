الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبرز المعلومات عن يوم الأرض العالمي (فيديوجراف)

يوم الأرض العالمي
يوم الأرض العالمي

يعتبر يوم الأرض العالمي حدث سنوي، يحتفل به العالم يوم 22 أبريل من كل عام، بعمل مسيرات، مؤتمرات، ومشاريع مدرسية وغيرها من الأنشطة، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.
 

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز "، أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للأرض:

 

وبدأ الاحتفال بـ يوم الأرض العالمي عام ١٩٧٠ في الولايات المتحدة.

 

تنظمه حاليًا شبكة يوم الأرض وتحتفل به سنويًا أكثر من ١٧٥ دولة.


 

 أسسه السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون وهو سياسي وبيئي أمريكي.


 

_ يتم الاحتفال به عالميا عبر تنظيم مسيرات ومؤتمرات ومشاريع مدرسية وغيرها من الأنشطة.


 

سبب الاحتفال بـ يوم الأرض العالمي

يجرى الاحتفال بيوم الأرض، لنشر الوعي بأهمية الأرض وأنظمتها البيئية، وأنها توفر لنا الحياة والغذاء، وذلك وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، وتعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأجيال البشرية الحالية والمقبلة.

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EC5Sias9P60

 

فيديو جراف المعلومات يوم الأرض العالمي حدث سنوي 22 أبريل م بالقضايا البيئية

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