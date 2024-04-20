مراسل "إكسترا نيوز" يرصد استمرار دخول المساعدات معبر رفح

رصد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أن 44 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية دخلت إلى قطاع غزة اليوم السبت عبر المعبر.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية له، أن 4 شاحنات من الغاز دخلت إلى القطاع تقدمها مصر إلى فلسطين، متابعًا أن 25 مصابًا من قطاع غزة دخلوا إلى مصر، بالإضافة إلى 35 مرافقًا لهم.

4 شاحنات من الغاز دخلت إلى القطاع

وأوضح مراسل الفضائية أن المصابين يحتاجون إلى أطباء في أكثر من تخصص، ويتم علاجهم في مستشفيات شمال سيناء، وذلك وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.