السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خطة مدبولى لتعزيز الصادرات المصرية: 15% نموًا سنويًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الماضي شهد اجتماعًا مهمًا مع كل غرف ومجالس التصدير، وكل القطاعات التصديرية في الأساس هي قطاعات صناعة.

تحقيق المستهدف

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في بورسعيد، أنه تحدث مع كل رجال الصناعة وكل مجالس التصدير، "بأن تكون لدينا خطة لا تقل سنويًا عن نسبة نمو 15% لكي نحقق المستهدف، إذا كنا نصدر خلال العام الماضي بـ53 مليار دولار، فكيف نتجاوز في 2030 صادرات بـ145 مليارًا؟، وهو شيء قابل للتنفيذ".

وتابع مدبولي أن "لا نتحدث عن شيء بعيد، لكن كل الفكرة تتمحور حول تكامل المنظومة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الهدف".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ل غرف ومجالس قطاعات صناعة بورسعيد

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