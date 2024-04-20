السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أستاذ اقتصاد زراعى: مصر حققت إنجازًا فى الصادرات الطازجة والمصنعة

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية سجلت نموًا على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 19.01% على أساس سنوي، حسب تقرير الحكومة الذي أفاد ارتفاع الصادرات الزراعية لمصر إلى 2.87 مليار دولار خلال الفترة المُشار إليها.

 وأضاف كمال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنتاج الزراعي في مصر يشهد نموًا كبيرًا بسبب دعم الدولة لهذا القطاع واهتمام القيادة السياسية بالأمن الغذائي للبلاد، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة تزامنًا مع الاهتمام بالتصدير وفتح أسواق جديدة، ما انعكس بالإيجاب على الصادرات الزراعية.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن الدولة المصرية نجحت على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، من خلال زيادة صادرات الحاصلات الزراعية، لتسجل خلال الثلث الأول من العام المالي 1.5 مليار دولار.

ارتفاع الصادرات الزراعية لتبلغ 2.87 مليار دولار

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أن مصر سجلت خلال 2023 نحو 9 مليارات دولار للصادرات الطازجة والمصنعة ما يعد إنجازًا غير مسبوق للقطاع.

استاذ الاقتصاد الزراعي مصر غير مسبوق 9 مليارات دولار الطازجة والمصنعة

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