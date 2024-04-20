السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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دعم الرئيس السيسى يثمر.. "بيراميدز" يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من إطارات السيارات فى مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصنع بيراميدز واحد من أكبر المصانع في المنطقة الاقتصادية ببورسعيد، موضحًا أن مصر تستورد كمية كبيرة من إطارات السيارات.

وتابع مدبولي، عقب تفقده مصنع بيراميدز لإطارات السيارات، أنه شهد بزيارته اليوم الافتتاح التجريبى للمصنع، وسيتم خلال شهر أكتوبر المقبل الوصول لحجم إنتاج يغطى 25% من الاستهلاك المحلى.

دعم الرئيس السيسي

من جانبه، أعرب صاحب مصنع بيراميدز عن تقديره لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعة الوطنية، مؤكدًا أنه لولا هذا الدعم ما كان لهذا المصنع أن يرى النور، موضحًا أن المصنع يقوم بالتصدير لعدد كبير من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما وجّه الشكر لرئيس الوزراء على متابعته المستمرة للمصنع، وحرصه على تذليل كل العقبات، من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة من الإنتاج والتصدير.

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