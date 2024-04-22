أستاذ اقتصاد زراعى: سعر توريد إردب القمح مُجزٍ ويتماشى مع الأسعار العالمية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المستهدف هذا العام توريد 3.5 مليون طن من القمح، موضحا أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة وتنشيط على مستوى الساعة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن فلسفة أسعار الضمان جرى تطبيقها بشكل كبير، ووزارة الزراعة أعلنت عن أن سعر توريد إردب القمح 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه سعر مُجزٍ وجاذب للمزارعين بتوريد القمح بشكل كبير، ويتماشى مع الأسعار العالمية وربما يتجاوزها.

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وأوضح أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال، أهمها سرعة تسليم وسداد مستحقات المزارعين مباشرة خلال 48 ساعة كحد أقصى، موضحا أنه كانت هناك شكاوى من المزارعين قبل ذلك من تأخير تسليم المبالغ لكن الآن تم تجاوز تلك العقبة.

وتابع أن من ضمن هذه التسهيلات إنشاء الصوامع بهدف تقليل الفائض والمهدر، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية 5000 طن تخزين من خلال الصوامع وأماكن الاستلام المختلفة المجهزة بشكل كبير.