البنك الزراعي يعلن رفع قدرته التخزينية استعدادًا لموسم القمح الجديد (فيديو)

أعلن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، عن بدء استقبال محصول القمح لهذا الموسم من المزارعين والموردين، مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه البنك في دعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن البنك قد أنشأ غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لضمان سير عملية التوريد بكفاءة، مشيرًا إلى أن البنك يشارك أيضًا في غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، وقد تم تجهيز أكثر من 190 موقعًا تخزينيًا في جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال القمح وفقًا للمواصفات والأسعار التي حددتها الوزارة، مع العلم أن سعر الطن المحلي يقل عن السعر العالمي.

وأشار إلى أن الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لموردي القمح من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم مقارنةً بالمواسم السابقة، وفي خطوة لتعزيز هذا التوجه، زاد البنك عدد المواقع التخزينية ليصل إلى 190 موقعًا بقدرة استيعابية تقدر بحوالي 800 ألف طن من القمح خلال الموسم.

وفي ختام تصريحاته، لفت "فاروق" الانتباه إلى الدعم المالي الذي يقدمه البنك لمزارعي القمح، حيث تم زيادة قيمة السلفة الزراعية للمحصول، والتي يمكن للفلاح الحصول عليها بفائدة منخفضة تبلغ 5%، لتصل إلى 18 ألف جنيه للفدان الواحد في حالة الري التقليدي، و21.5 ألف جنيه للري الحديث، وذلك بهدف مساعدة الفلاحين على مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.