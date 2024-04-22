الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: إسرائيل تسمح للمستوطنين المتطرفين بترويع وترهيب الفلسطينيين برعاية حكومية

مستوطنين متطرفين
مستوطنين متطرفين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما تقوم به إسرائيل هو مخطط ممنهج يستهدف القضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة بذريعة القضاء على حماس، أو فيما يتعلق بالضفة الغربية وتقطيع أصولها من خلال نشر المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تسمح للمستوطنين المتطرفين في ترويع وترهيب الفلسطينيين في رعاية حكومية رسمية من الجيش الإسرائيلي، موضحا أنه في العام الماضي قام المستوطنون المتطرفون بحرق ممتلكات الفلسطينيين والاعتداء عليهم في بلدة حوارة ونابلس، لافتا إلى أن في هذا الوقت لم يتحرك المجتمع الدولي أو الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أنها دولة قانون وحضارة.

جرائم حرب ممنهجة ضد الفلسطينيين

 وتابع أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية صامتة أمام عنف المستوطنين، وبدأت تتحدث عن فرض عقوبات موضحا أنها عقوبات هزيلة رمزية، مما يعكس أن هناك جرائم حرب ممنهجة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

خبير العلاقات الدولية القضية الفلسطينية إسرائيل حماس قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي ممتلكات الفلسطينيين

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