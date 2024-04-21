"المصرية لذوي الإعاقة" تنظم ماراثون التوحد الرياضي

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة والتوحد (Advance)، برئاسة مها هلالي ماراثون التوحد الرياضي، وذلك في إطار التوعية بشهر التوحد حيث تم تخصيص شهر إبريل لرفع مستوى الوعي باضطراب طيف التوحد.

واستضاف الماراثون نادى سماش بمنطقة المطار، وتحت رعاية التجاري الدولي وشركة السويدى للأسمنت وشركة موباكو، حيث يعدّ الماراثون.

أحد أنشطة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ضمن الحملة العشرين للتوعية بالتوحد خلال شهر أبريل تحت عنوان الحملة (الانتقال من المعاناة الي الازدهار).

وشهد الماراثون مشاركة 100 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة و١٠٠ مدرس ومدرسة وبعض الأسر، وذلك تحت تنظيم فريق التربية الرياضية بالجمعية بقيادة كابتن محمد عبد المطلب (منسق الفصول الكبرى) وكابتن علاءالدين سعيد (منسق الفصول الصغرى).