الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": منفذ رفح استقبل اليوم 23 مصابًا فلسطينيًا رفقة 48 شخصًا

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

أفاد مراسل فضائية "إكسترا نيوز" بأنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يكثف منفذ رفح تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة، ومرور المصابين والعالقين، وقد تم دخول ٦٠ شاحنة من المساعدات إلى غزة عبر منفذ كرم أبوسالم اليوم.

وأضاف مراسل الفضائية أن منفذ رفح استقبل اليوم ٢٣ مصابا فلسطينيا رفقة ٤٨ شخصًا.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

مراسل إكستر نيوز منفذ رفح ا مصابا فلسطينيا 48 شخصا مراسل فضائية إكسترا نيوز ٢٣ مصاب فلسطينيا ٦٠ شاحنة من المساعدات غزة

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