شكرى: وزير خارجية أيرلندا سيزور العريش ورفح لتفقد عمليات إدخال المساعدات لغزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزير خارجية أيرلندا سيزور العريش ورفح لتفقد عمليات إدخال المساعدات لغزة.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم نصل بعد لإدخال الكميات التي تلبي حاجة الشعب الفلسطيني من المساعدات.

وتابع شكرى أن الأونروا المنظمة الوحيدة التي لديها القدرة على توصيل المساعدات لأهالي غزة، ولا يمكن للضمير العالمي أن يحتمل هذا الحجم من القتل في غزة.