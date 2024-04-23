الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شكرى: وزير خارجية أيرلندا سيزور العريش ورفح لتفقد عمليات إدخال المساعدات لغزة

سامح شكري و وزير
سامح شكري و وزير خارجية أيرلندا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزير خارجية أيرلندا سيزور العريش ورفح لتفقد عمليات إدخال المساعدات لغزة.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم نصل بعد لإدخال الكميات التي تلبي حاجة الشعب الفلسطيني من المساعدات.

وتابع شكرى أن الأونروا المنظمة الوحيدة التي لديها القدرة على توصيل المساعدات لأهالي غزة، ولا يمكن للضمير العالمي أن يحتمل هذا الحجم من القتل في غزة.

شكرى وزير خارجية أيرلندا العريش المساعدات وزير الدفاع الأيرلندى بالعاصمة الإدارية الجديدة الأونروا

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