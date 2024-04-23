تحت رعاية الرئيس.. استعدادات البطولة العربية العسكرية للفروسية

أعلنت وزارة الداخلية استعداد نادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنطلق غدا فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، التى تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك من ٢٤ إلى ٢٧ إبريل الحالي فى نادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية فى العاصمة الإدارية.

ويشارك فى البطولة 11 دولة عربية هى كلا من (مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات ).