شكرى: موقف أيرلندا من الوضع فى غزة شجاع ومتسق مع مبادئ العدالة والإنصاف

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن موقف أيرلندا تجاه الحرب فى غزة نبيل وشجاع يتسق مع مبادئ العدالة والإنصاف.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المباحثات تناولت مع نظيره الأيرلندي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

تأكيد ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات

وتابع وزير الخارجية: كما تضمنت المباحثات تأكيد ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات، وضرورة التوصل إلى حل دائم يوقف دائرة الصراع، وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين الذى لا بديل عنه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإحلال السلام.