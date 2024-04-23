الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سامح شكرى ونظيره الأيرلندى يؤكدان حتمية وقف إطلاق النار فى غزة

سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره الأيرلندي

شدد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأيرلندي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة منع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

تطورات الحرب فى غزة استحوذت على المناقشات

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن تطورات الحرب في غزة استحوذت على المناقشات، موضحا أن الجانبين أكدا حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين.

كان سامح شكري قد استقبل، صباح اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن.

وعقد الوزير ونظيره الأيرلندي، جلسة مباحثات مغلقة، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع فى قطاع غزة.

سامح شكري غزة الحرب في غزة

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