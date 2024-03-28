الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مغامرة جديدة للبحث عن سامر.. مسلسل نور والكوكب السعيد يناقشان قضية الهجرة غير الشرعية

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

ناقشت الحلقة السابعة عشر من مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد بعنوان "القبطان"، قضية الهجرة غير الشرعية من خلال مغامرة جديدة شهدها الأبطال خلال الحلقة للوصول إلي سامر.

مسلسل نور والكوكب السعيد يناقش قضية الهجرة غير الشرعية

قام رامي بالبحث عن معلومات عن القبطان الذي يساعد سامر في الهروب عن طريق البحر، واستخدم  نور وفريقه التكنولوجيا لتتبع الأثر الرقمي للقبطان.، ورصد رامي بعض السفن غير الشرعية ويراقبها.

واستطاع نور الوصول الي القبطان الذي يقوم بتهريب الأشخاص عن طريق البحر، حيث توضح الحلقة الجديدة من مسلسل نور والكوكب السعيد مخاطر الهجرة غير الشرعية، مثل التعرض للغرق أو الاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر.

وتُظهر الحلقة أهمية التعاون بين الدول لمحاربة الهجرة غير الشرعية، كمان تُبرز الحلقة دور التكنولوجيا في مكافحة الجريمة، مثل تتبع الأثر الرقمي، لتُرسل الحلقة رسالة إنسانية تدعو إلى مساعدة اللاجئين والمهاجرين.

مسلسل "نور والكوكب السعيد" الحلقة 17..مغامرة جديدة في رحلة البحث عن سامر

مسلسل نور والكوكب السعيد.. ملخص الحلقة 16

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 16

ملخص الحلقة 15 من مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 18

عرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

يعرض مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر. 

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