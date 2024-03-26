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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

ملخص الحلقة 15 من مسلسل نور والكوكب السعيد

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

ينتظر العديد من المشاهدين حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد للأطفال، وتم عرض الحلقة ١٥ مساء أمس الاثنين وقت الافطار، ونقدم لكم من خلال هذه السطور أحداث الحلقة.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل احداث الحلقة 15

بدأت الحلقة بظهور يحي ونور والكائن الفضائي يبحثون عن آلية تسمح لهم بدخول المعسكر الارهابي وتحرير الرهائن من الأطفال، ثم استطاع الفريق معرفة ثغرة تمكنهم من اصطياد الارهابيين وهي معرفة مصدر المياة التي تؤمن حاجه المعسكر الإرهابي.

وبالفعل وجد نور وفريقه المياة الجوفيه التي يستخدمها الإرهابيين وقاموا بإقفال محبس المياة واصطياد الإرهابيين واحدا تلو الآخر، حيث نجح الفريق في تحرير الرهان من الأطفال ومساعدة الشرطة في القبض على المجرمين الإرهابين.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 16

يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشر

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولي، ويعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 15.. الرهينة

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 15.. "الرهينة"


قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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