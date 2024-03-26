مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 15.. "الرهينة"

يبحث الكثير من عشاق مسلسل نور والكوكب السعيد حول أحداث الحلقة 15 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يهم المسلسل قطاع عريض من الأطفال وأولياء أمورهم، حيث كشف فريق "نور" عن مخطط مُخيف لاستغلال الأطفال الذين تم اختطافهم في معسكر للإرهابيين في حلقة مُثيرة.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل الحلقة 14

جاء مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 14 بعنوان “الرهينة” وظهر يحي ونور والكائن الفضائي يبحثون عن آلية تسمح لهم بدخول المعسكر الارهابي وتحرير الرهائن من الأطفال.

واستطاع الفريق معرفة ثغرة تمكنهم من اصطياد الارهابيين وهي معرفة مصدر المياة التي تؤمن حاجه المعسكر الإرهابي.

وبالفعل وجد نور وفريقه المياة الجوفيه التي يستخدمها الإرهابيين وقاموا باقفال محبس المياة واصطياد الإرهابيين واحدا تلو الآخر.

ونجح الفريق في تحرير الرهان من الأطفال ومساعدة الشرطة في القبض على المجرمين الإرهابين.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 16

يعرض مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد يوميا على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به في مختلف الأوقات.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة مسلسل نور والكوكب السعيد، في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.