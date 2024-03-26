الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 15.. الرهينة

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

يهتم العديد من المشاهدين عشاق مسلسلات الانيميشن بمتابعة كافة الحلقات التي تعرض خلال شهر رمضان بمسلسل نور والكوكب السعيد عبر القناة الأولي، ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويبحث الكثير عن موعد إعادة الحلقة ليتسنى لهم متابعتها عند تفويت معادها الأساسي، حيث تعرض الحلقة 15 من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد أكثر من مرة على مدار اليوم.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل احداث الحلقة 15

بدأت الحلقة بظهور يحي ونور والكائن الفضائي يبحثون عن آلية تسمح لهم بدخول المعسكر الارهابي وتحرير الرهائن من الأطفال، ثم استطاع الفريق معرفة ثغرة تمكنهم من اصطياد الارهابيين وهي معرفة مصدر المياة التي تؤمن حاجه المعسكر الإرهابي.

وبالفعل وجد نور وفريقه المياة الجوفيه التي يستخدمها الإرهابيين وقاموا باقفال محبس المياة واصطياد الإرهابيين واحدا تلو الآخر، حيث نجح الفريق في تحرير الرهان من الأطفال ومساعدة الشرطة في القبض على المجرمين الإرهابين.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 16

مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.
ويعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 16

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:10 مساء.
مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة السادسة عشر:
يعرض مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 14.. "في قلب الخطر"

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 15.. "الرهينة"

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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