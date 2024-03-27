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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد.. ملخص الحلقة 16

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر أمس الثلاثاء، من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، ونقدم لكم من خلال هذه السطور تفاصيل ملخص الحلقة لمن، لم يتسن لهم متابعتها مساء أمس.

مسلسلات رمضان 2024

 

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد بعنوان "برودة الثلج"، وشهدت الحلقة مشهد بجبال من الثلج، وكان نور يحاول ارجاع سامر لأسرته   استكمال لحلقة أمس.

واستطاع نور وفريقه أن يطلع على تسجيلات المعركة التي اختفى خلالها سامر، وتم الاطلاع على تحركات سامر من خلال أجهزة التتبع، واستمر  نور بالتحريات وقام رامي والزائرة الفضائية بالطيران بالجبال للوصول لسامر.

وقال أحد الناجين إن سامر استمر في السير بالجبال للقدرة على الخروج عن طريق البحر، وانتهت الحلقة باستمرار البحث عن سامر لإعادته لأسرته.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 17:


يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر:

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولي، ويعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي.
 

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

 

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

 

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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