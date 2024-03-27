مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. رسوب العترة في الإمتحان وكسر قدم مربوحة

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة HD.. يستعد ملايين المشاهدين لعرض أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير أوى بطولة الفنان أحمد مكى، ومتابعة تطورات سقوط مربوحة من على سلم دوار العمدة وإصابتها بكسر فى رجلها مما إستدعى قيام الدكتور ربيع بتجبيسها بالأسمنت بدلا من الجبس بإعتباره أحدث طرق العلاج.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16

كما تابع الملايين من المشاهدين عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16 وحدوث مفاجئات كبيرة وتطورات درامية مثيرة بعد سقوط مربوحة من عل سلم الدوار وتجبيسها مما جعل الكبير يحاول الإستعانة بشغالة لمساعدتها لترد عليه مربوحة يعنى إنت حبيت مربوحة الشغالة مش مربوحة الإنسانة، وبعد ذلك جاءت أسرة مربوحة للإقامة فى الدوار لمساعدتها أثناء فترة المرض رغم عدم ترحيب الكبير.

الكبير اوى 8 كسر رجل مربوحة

وشهدت الحلقة السادسة عشر، طلب العترة وجونى من الكبير أوي السفر إلى المصيف فى مدينة دهب بعد إعلان نجاحهما فى المدرسة، ولكمن المفاجأة كانت فى إخبار جونى للعترة إنه رسب فى الإمتحان ليطلب منه عدم إخبار العمدة بذلك على أن يقوم العترة بتنفيذ أى طلب لجونى.

مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 17

كذلك، يستعد ملايين المشاهدين للجلوس أمام شاشات التليفزيون والبلازما لمتابعة مسلسل الكبير أوى الحلقة 17، ومتابعة مغارمات العمدة مع أسرة مربوحة بعد قدومها إلى دوار المزاريطة، وذلك في تمام الساعة 6:05 مساء اليوم الأربعاء، عقب أذان المغرب مباشرة، وقت تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك بمشاركة مجمعة كبيرة من النجوم.

الكبير اوي

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد والقنوات العارضة الحلقة السابعة عشر

إضافة إلى ذلك،تم إتاحة مشاهدة مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة السابعة عشر عبر عدد من القنوات العارضة والناقلة لأحداث المسلسل الكوميدى الشهير فى الجزء الثامن منه، وذلك عبر قنوات متخصصة فى الدراما هى on وon دراما يوميًا بتقنية HD، وعبر منصة watchit لإتاحة مشاهدة المسلسل طوال 24 ساعة طوال الأسبوع.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

ف النهاية، يشهد مسلسل الكبير أوى 8، مشاركة مميزة من خيرة أبطال الكوميديا منهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس، وحاتم صلاح في دور نفادي، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومصطفى غريب فى دور العترة، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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