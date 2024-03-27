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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 لـ"أحمد مكي" ملخص الحلقة 16.. هل ينجو الكبير من عائلة مربوحة؟

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي 8 لـ " احمد مكي " ملخص الحلقة 16.. شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن دراما وكوميديا مثيرة بدأت بإصابة مربوحة بكسر في قدمها وطلب العترة وجونى الذهاب إلى مدينة دهب مكافأة النجاح.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 16

كما شهدت الحلقة 16 من مسلسل الكبير الجزء الثامن تطورات كبيرة في الأحداث الدرامية المثيرة بدأت بسقوط مربوحة من على سلم دوار العمدة الكبير اوي وحدوث كسر بساقها لتذهب بعد ذلك للعلاج عند الدكتور ربيع ليقوم بوضع أسمنت بدلا من الجبس لعلاج ساقها.

الكبير اوي 8 

وأيضا، شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر، طلب العترة وجونى من الكبير اوي السفر إلى مدينة دهب فى حال نجاحهما نهاية العام الدراسي مع استمرار مغامرات جونى وهجرس ونفادى، وقدوم عائلة مربوحة.

مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 17

كذلك، يتشوق المشاهدين في ربوع مصر لمتابعة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 17 والاستمتاع بمغامرات مجموعة كبيرة من نجوم الفن، في تمام الساعة 6:05 مساء اليوم الأربعاء، وذلك عقب أذان المغرب مباشرة، وقت تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

الكبير اوي 8 

فى السياق، ينتظر ملايين المشاهدين لمتابعة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة السابعة عشر فى أوقات مميزة، عبر قنوات متخصصة وهى on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة watchit لإتاحة مشاهدة المسلسل طوال 24 ساعة.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

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مسلسل الكبير أوي 8 توقعات الحلقة 17| هل تنجو مربوحة من تجبيس رجلها بالإسمنت؟

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موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 16

تشهد حلقات مسلسل الكبير اوي 8 مغامرات ومواقف كوميدية يومية، كانت بدايتها قيام حزلقوم وفرقته بسرقة بنك، وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وهو يرتدي البدلة الحمراء الشهيرة، وايضا إصابة مربوحة وحملها من الكبير اوي والاحتفال بعيد الهالوين.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يشارك ابطال مسلسل الكبير اوي 8 فى متعة ملايين المشاهدين ومنهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس، وحاتم صلاح في دور نفادي،  وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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مسلسل الكبير أوي 8 توقعات الحلقة 17| هل تنجو مربوحة من تجبيس رجلها بالإسمنت؟

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 16

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