مسلسل الكبير أوي 8 توقعات الحلقة 17| هل تنجو مربوحة من تجبيس رجلها بالإسمنت؟

توقعات الحلقة 17 من مسلسل الكبير اوي 8.. يتشوق ملايين المشاهدين لمتابعة أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل الكوميدي الكبير اوي بطولة الفنان أحمد مكى ونخبة من النجوم، للاستمتاع بمشاهدة مغامرات جونى والعترة بعد طلبهم السفر إلى مدينة دهب بعد النجاح في المدرسة.

مسلسل الكبير أوى 8 توقعات الحلقة 17

كما ينتظر المشاهدون حول شاشات التلفزيون والمنصات عرض الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكى، وسط توقعات بسخونة الأحداث والتساؤل، هل تنجو مربوحة من تجببس رجلها بالإسمنت بدلا من الجبس عن طريق الدكتور ربيع.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 16

وبدأت الحلقة 16 بسقوط مربوحة زوجة الكبير اوي من على سلم دوار عمدة المزاريطة مما تسبب في كسر ساقها، ليذهب بها الكبير اوي إلى الدكتور ربيع لعلاجها من الكسر.

الكبير اوي 8

كما كانت المفاجأة في قيام الدكتور ربيع بوضع أسمنت لعلاج الكسر بدلا من الجبس موضحا إنها الطريقة الحديثة في العلاج، بينما طلبت مربوحة الاستعانة بخادمة وأتت أسرتها بالكامل لخدمتها في الدوار.

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 17

الكبير اوي 8

فى السياق، يتطلع الملايين من المشاهدين لمتابعة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 17 والاستمتاع بوجبة يومية من الكوميديا الرائعة بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم، وذلك في تمام الساعة 6:05 مساء اليوم الأربعاء، عقب أذان المغرب مباشرة، وقت تناول وجبة الإفطار في رمضان.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

كذلك، يترقب جميع المتابعين لمسلسل الكبير اوي 8 لمشاهدة الحلقة السابعة عشر لاستكمال أحداث الحلقة السابقة، وذلك عبر قناة on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة watchit لإتاحة مشاهدة مباشرة طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي 8

فى النهاية، تشهد قصة مسلسل الكبير اوي 8 عمدة المزاريطة الكبير اوي تطورات كبيرة في الأحداث الدرامية، كانت بدايتها قيام حزلقوم وفرقته بسرقة بنك، وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وهو يرتدي البدلة الحمراء الشهيرة للحصول على 2 مليون دولار، وأيضا ظهور العفريتة لوجى وهى الفنانة شيماء سيف، مع مغامرات العترة وجونى.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

وتشهد أحداث مسلسل الكبير اوي 8 مشاركة عدد من النجوم منهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس، وحاتم صلاح في دور نفادي، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.