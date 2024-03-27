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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 16

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم إعادة الحلقة السادسة عشر من المسلسل الرمضاني محارب، ليتابع الجمهور هروب محارب مجددا بعد تلفيق تهمة جديده له بإقتحام منزل المحامي حسام الجيوشي.

مسلسل محارب مواعيد إعادة الحلقة 16

ليتابع جمهور محارب مواعيد الإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it. 

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 16

خلال أحداث مسلسل محارب الحلقة 16، يرغب محارب أن يأخذ حق كرامته عندما أكبره الجيوشي من قبل في المشفى بذات الجملة "أنا مش راجل" ليهز كرامته أمام عائلته، علاوة على الضغط عليه للاعتراف بمن قاتل رجل الأعمال العزازي.


ولكن تتجدد الظروف ضد محارب مرة أخرى ليهرب مجددا، وينقذه ابن عمه على الرغم من خلافه مع كبيرة عائلتهم اعتراضا على توريث محارب وعائلته ٥٠ فدانا عن والدهم الذي تركهم في الماضي وفر هاربا إلى القاهرة هروب من الثأر.


ولكن تحدث مفاجأة في آخر الحلقة بتطليق "محارب" لزوجته في مكالمة هاتفيا بعد عودتها من الصعيد إلى القاهرة للاطمئنان على والدها الذي ظل راكدا في المستشفى "انجي أنت طالق".

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 17

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

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قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرا قاسيا يغير حياته ويدخله في صراعات.


أبطال مسلسل محارب
 

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.


ويشارك العمل الدرامي التمثيل عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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