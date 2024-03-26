مسلسل محارب الحلقة 16.. حسن الرداد يطلق زوجته أعرف السبب؟

طلق الفنان حسن الرداد "محارب" زوجته في مكالمه هاتفيا في الحلقة ال 16 من مسلسل محارب بعد عودتها من الصعيد الى القاهرة للاطمئنان على والدها الذي ظل راكدا في المستشفى"انجي انتي طالق".

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 16

ليرغب والدها الفنان محمود البزاوي"عجمي" تطليق ابنته انجي من محارب مستغلا التوكيل العام المفوض منها لانهاء اجراءات الطلاق رغما عنها.

ليعاتب محارب زوجته إنجي في الحلقات السابقة من مسلسل محارب بسبب تصرفاته وعدم مساندته له أثناء المحنة التي يمر بها، مواصلا بأن ما حدث من والدها غير مناسب لرغبته في تطليقها وزواجها من غيره وعدم توجيه له كلمات العزاء في وفاة والدته.





مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 16

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



