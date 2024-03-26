الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب لـ " حسن الرداد " الحلقة 16.. راجح يرفض توريث محارب واخوته

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم الحلقة 16 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

 

 مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 16

 

حاول “راجح” ابن عم محارب باقناع جدته وهي كبيرة العائلة بعدم بيع اي قطعة من الأراضي التابعة لعائلة محارب ضمن احداث الحلقة 16 من مسلسل محارب.

 

ودار حوار بين راجح وجدته بعدم بيع الارض او توريثها لعزيز محارب واخوته، وهو ما رفضته الجدة وهددته بأن شرع الميراث سيسري على الجميع.

 

وقالت: “ عايزني امد يدي عليك زي قبل كدا الحقوق هترجع لاصحابها، ومحارب واخواته له ورث عدد من الفدادين وهياخدوهم”.

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قصة مسلسل محارب

 

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب 

 

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

 

مواعيد عرض مسلسل محارب

 

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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مسلسل محارب لـ " حسن الرداد " الحلقة 16.. حسن الرداد يقتحم فيلا أحمد زاهر ويهدده بقتل ابنه

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موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 15

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