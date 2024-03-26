الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 15

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم إعادة الحلقة الخامسة عشر من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، ليتابع الجمهور تطورات الاحداث بعد وصول محارب لمنزل محامي حسام الجيوشي واستمرار هروبه.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 15

ليتابع جمهور محارب مواعيد الاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 15

لتتشابك احداث مسلسل محارب منذ بدء الحلقات حتى الحلقة ال ١٥ لتتطور بعد مفاجأه حسام الجيوشي بوجود عزيز محارب في منزله مهددا بقتل زوجته وابنه اذا لم ينحني امامه ويقول "انا مش راجل".

فيما زاد الطمع بين زوجة رجل الاعمال العزازي والمحامي حسام الجيوشي ليهددها بأنه اذا لم يأخذ نصف ميراثها لم سيدرج اسمها ضمن المتهمين بقتل زوجها العزازي لمصلحتها الشخصية في التخلص من مايثبت الاختلاسات والصفقات المالية.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 16

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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مسلسل محارب الحلقة الخامسة عشر.. محارب وجها لوجه أمام حسام

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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