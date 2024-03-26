مسلسل محارب لـ " حسن الرداد " الحلقة 16.. حسن الرداد يقتحم فيلا أحمد زاهر ويهدده بقتل ابنه

تعرض اليوم الحلقة 16 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 16

بدأت الحلقة 16 من مسلسل محارب أحداث مشتعلة وشيقة حيث اقتحم حسن الرداد فيلا حسام الجيوشي والذي يقوم بدوره أحمد زاهر وهو المحامي الذي لفق ل محارب عدة قضايا وتهم.



واقتحم محارب منزله وهدد زوجته وابنه بأن يقوم حسام بالتنازل عن جميع القضايا والتهم التي وجهها له بالزور، وهو الأمر الذي نكره حسام أمام أسرته، وبدأ يتوسل حسام لمحارب بأن يترك أسرته وسيقوم بالتنازل عن جميع القضايا بل والترافع لصالحه في المحكمة، ولكن المهم أن يترك أسرته.



قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.