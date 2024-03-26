مسلسل محارب لـ "حسن الرداد " ملخص الحلقة 15.. مواجهه الرداد وزاهر

تتواصل احداث مسلسل محارب تشويقا، بعد مواجهه الفنان احمد زاهر مع الفنان حسن الرداد في منزله الذي اقتحمه ليهدده بقتل زوجته وابنه اذا لم ينحني امامه ويقول "انا مش راجل".

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 15

خلال احداث مسلسل محارب الحلقة 15 ، تتواصل المواجهه بين "إبراهيم"، شقيق محارب، بفضح أخاه أمام جيرانه في منطقته بأن "محارب قاتل ويستحق العقاب"، مما دفع شقيقه لمهاجمته بالضرب وربطه على أحد الجدران كعقوبة، ليثبت تلك الكلمات.

وضمن احداث مسلسل محارب الحلقة 15 ، يتشاجر مصدي "صديق محارب" مع إبراهيم "شقيق محارب" بسبب سوء تربيته، وخلال المشاجرة سقطت مبالغ كبيرة من إبراهيم، الأمر الذي اكتشفه "مصدي".

فيما زاد الطمع بين زوجة رجل الاعمال العزازي والمحامي حسام الجيوشي ليهددها بأنه اذا لم يأخذ نصف ميراثها لم سيدرج اسمها ضمن المتهمين بقتل زوجها العزازي لمصلحتها الشخصية في التخلص من مايثبت الاختلاسات والصفقات المالية



مسلسل محارب موعد عرض الحلقة 15

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.