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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 15.. مواجهه بين شقيق وصديق حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "محارب" بمواجهة بين صديق وشقيق حسن الرداد في مسلسل "محارب" بسبب خيانة شقيقه له والكشف عن دلائل تثبت التهم الموجهة له. 

أحداث مسلسل محارب الحلقة 15

قام "إبراهيم"، شقيق محارب، بفضح أخاه أمام جيرانه في منطقته بأن "محارب قاتل ويستحق العقاب"، مما دفع شقيقه لمهاجمته بالضرب وربطه على أحد الجدران كعقوبة، ليثبت تلك الكلمات.

 استمرت المواجهة حتى علم مصدي، شقيق محارب، درسًا لن ينساه، وهو أنه يجب حماية أخيه وعدم الاستماع إلى الشائعات والدفاع عنه بدلاً من خيانته.

 تشاجر مصدي "صديق محارب" مع إبراهيم "شقيق محارب" بسبب سوء تربيته، وخلال المشاجرة سقطت مبالغ كبيرة من إبراهيم، الأمر الذي اكتشفه "مصدي".

مسلسل محارب الحلقة 15.. "عبرة لمن لا يعتبر"..."مصدى" يربط شقيق محارب فى الحارة لشهادته ضده

مسلسل محارب الحلقة الخامسة عشر.. "الرداد" في منزل المحامي حسام محتجزًا ابنه وزوجته


 مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في أجواء تشويقية، حيث يواجه عزيز الشاب الصعيدي وعائلته التي تعيش في القاهرة بعض الأشرار، ويكتشف سرًا كبيرًا يغير حياته. يضطر إلى العمل لإعالة عائلته بعد وفاة والده، لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" ملخص الحلقة 14

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