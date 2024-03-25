مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" ملخص الحلقة 14

مسلسلات رمضان 2024..

يتساءل الجمهور عن مصير محارب بعد كل هذه الأحداث المتشابكة منذ بدء المسلسل الرمضاني محارب حتى الحلقة الـ 14، لتتكاثر على محارب الضغوط بعد هروبه من قوات الأمن لطلبه في قضية ملفقه تخص مقتل رجل الاعمال العزازي، ومحاميه وصفي، ليبحث عن مكان أمن لحين البحث عن سبيل لاثبات براءته.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 14

ليتفاجىء بخيانه شقيقه في فضيحة على الهواء تزيد من الضغوط عليه بأنه يثبت عليه تهم القتل وسرقة السيارة وانه غير برىء، ليتخلى عن شقيقه مقابل مبلغ مالي.

ليثبت مصدي صديق محارب وفاءه له على عكس أشقائه على الرغم من ضيق الحال ورفض الجميع التعاون مع وإيجاد فرصة عمل له إلا أنه لم يتخل عنه ليسعى جاهدا معه للبحث عن دليل يزيح عنه التهم الملفقة.

وتشاجر مصد صديق ”محارب مع إبراهيم“ شقيقا محاربا ”بسبب سوء تربيته وأثناء المشاجرة سقط من إبراهيم مبالغ كبيرة وهو ما اكتشف أمرها“ مصدي

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 15

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرا قاسيا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الردادي، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالا، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.



يشارك العمل الدرامي التمثيل عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.