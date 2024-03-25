موعد عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 14

تعرض اليوم إعادة الحلقة الرابعة عشر من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، ليتابع الجمهور تطورات الأحداث بعد فضيحة شقيقه له وهل سيكون الفخ الذي يتسبب في القبض عليه.

مسلسل محارب مواعيد إعادة الحلقة 14

ليتابع جمهور محارب مواعيد الاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وتضمنت احداث الحلقة 14 من مسلسل محارب هروب محارب مجددا لأكثر من مرة من الشرطة وسرقة سيارة والهرب بها ومن ثم تركها في مكان ما.

فيما شهد ابراهيم شقيق محارب زورًا على أخيه واكد انه ارتكب جرائم قتل وذلك مقابل مبالغ مالية حصل عليها من المحامي حسام “أحمد زاهر”.

وتشاجر مصدي “صديق” محارب" مع أبراهيم “شقيق محارب” بسبب سوء تربيته وأثناء المشاجرة سقط من ابراهيم مبالغ كبيرة وهو ما اكتشف امرها “مصدي”

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 15

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.