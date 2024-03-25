مسلسل محارب.. شقيق حسن الرداد يفضحة فى برنامج تليفزيونى

لم تكن المرة الأولى لخيانة شقيق الفنان حسن الرداد له في المسلسل الرمضاني محارب، لصالح مصلحته الشخصية بمقابل مبالغ مالية من أجل قبول فدية التنازل عن قضية مقتل والدتهما، لكي تتراكم المصائب على محارب بين محاولة إثبات براءته من تهم القتل الملفقه له، ومحاولة استيعاب خيانة أشقائه له للاستفادة لصالحهم.

مسلسل محارب

وكانت الخيانة الأخيرة له بتقاضي إبراهيم شقيقه الأموال من أجل الاعتراف على محارب في برنامج تليفزيوني على الهواء لتكون فضيحة للجميع، بأن شقيق الأول هو المتهم الحقيقي في مقتل رجل الأعمال العزازي ومحاميه وصفي.

ليكون لهذه الفضيحة اتفاق وترتيب مسبق بين شقيق محارب ومحامي الخصم حسام الجيوشي بإقناع محارب بالتنازل عن قضية مقتل والدته والمقابل مبلغ مالي لتأمين مستقبله، لهذا سعى لإخراجه من السجن في تهمة الإتجار بالمخدرات.

وهذا ما جعل محارب يسعى للعودة إلى مصر على الرغم من هروبه من قوات الأمن لمواجهة أخيه وفهم تفسير خيانته له، وهو الأمر الذي قد يزيد من احتمالية إلقاء القبض عليه.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسل محارب

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.