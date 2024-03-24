الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"محارب" الحلقة 13.. سر اختفاء حسن الرداد عند أحد رجال الصعيد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

اختتمت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل محارب بسؤال جديد حول مصير محارب بعد استمرار هروبه والسر الذي يحويه هاتف رجل الأعمال العزازي بعد مقتله والبحث عن الجاني؟

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 13

ويختفي الفنان حسن الرداد "محارب" عند أحد رجال الصعيد للبحث عن سبيل للخروج والتبرأة من تهم القتل المنسوبة له، في حين كشفت زوجة رجل الأعمال العزازي عن سر جديد بداخل هاتفه، لكنه سيكشف تفاصيل جديدة في الصفقات المالية المسروقة.

وتتوالى الأحداث المحيطة بمحارب فبعد تبرأته من قضية الثأر وقبول عائلته له مرة أخرى يصبح ابن عمه في حيرة بين الحب والثأر لوالده، لكن يسيطر قلبه عليه بحب ابنه عمه وشقيقة محارب ويصبح في حيرة: هل ينسى الثأر وينتصر لقلبه أم العكس؟

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 14

ويعرض مسلسل محارب في التاسعة مساءً والإعادة في الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

مسلسل محارب الحلقة 14.. مصدي لـ شقيق محارب بعد شهادته الزور: "هنعلقك على باب الحارة"

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، ونور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 13... لغز هاتف ماجد المصري يكشف خيانة زوجته

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