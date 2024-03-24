مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 13 ... لغز هاتف ماجد المصري يكشف خيانة زوجته

تصاعدت أحداث مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 13 بعد مقتل العزازي الذي يقوم بأداء دوره الفنان ماجد المصري، لتتشابك أطراف القضية بين من القاتل ومن صاحب المصلحة؟

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 13

ليلتقط أول أطراف الخيط بفقدان هاتف رجل الاعمال العزازي ليسبب زعر وخوف لزوجته انجي "الفنانة نيرمين الفقي" وتتسبب في اثارة الشكوك حولها بمعاونة المحامي حسام الجيوشي "الفنان أحمد زاهر"

"دي تبقي مصيبة" لتتوتر زوجته انجي خوفا على العثور على ادله تسبب تورطها في صفقات مالية بمعاونة محاميها، الا ان يتم العثور علي الهاتف المفقود.

ولكن ظل الهاتف يثير خوف زوجته لأن من عثر عليها احد الاشخاص الذي تعرف على رجل الاعمال من خلال صورته، ليحاول اصحاب محل الموبايلات الامساك بالشخص ولكنه هرب، وتتوالى الأحداث في الحلقات القادمة حول ما تحمله هذه الموبايلات من أسرار قد تكون سببا في براءة محارب.





مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 14

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it





قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.





ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.