"محارب" يثير الجدل وتفاعل الجمهور معه على السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

في خضم المنافسة الشرسة بين مسلسلات رمضان 2024، أثار مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول أدائه وجدوى العمل ككل.

قصة المسلسل

يجسد "الرداد" في العمل دور شاب صعيدي يدعى "عزيز" وهو سائق ميكروباص يعيش في مصر القديمة ويحلم بأن يصبح مهندسًا، قبل أن تلتف حوله الأحداث الدرامية.

ومنذ عرض الحلقات الأولى، انقسم رواد السوشيال ميديا إلى معسكرين؛ الأول أشاد بأداء "الرداد" وتجسيده للهوية الصعيدية بشكل مقنع، بينما انتقد المعسكر الآخر الأداء واعتبره مبالغًا فيه ويكرس للصورة النمطية عن أبناء الصعيد.

ونجح المسلسل في إثارة الجدل على السوشيال ميديا، سواء بسبب أداء بطله الرئيسي أو بفضل عناصره الفنية المميزة، وهو ما قد يضمن له متابعة جماهيرية مستمرة.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال الأحد، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"بورسعيد" الأكثر بحثًا عن "محارب "

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 9 مساءً بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة بورسعيد بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة بني سويف بموجب 91 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة الإسماعيلية بموجب 89 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الشرقية بموجب 84 وفي المرتبة الأخيرة محافظة الدقهلية بموجب 83 عمليات بحث في الدقيقة.

94% يغردون عن "محارب "

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي التغريد بالصور واللينكات بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الأحد، والحديث عن مسلسل "محارب "، وذلك بنسبة 93.5%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 4%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 2.5%.

ألف و400 مغرد يتفاعلون مع 199 منشور عن "محارب "

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "محارب "، وصل إلى حوالي 199 منشورًا، من 154 حساب وتفاعل معه 1464 مغرد.

وبالنسبة للأكثر بحثًا عن المسلسل، وجدنا أن نسبة السيدات تفوقت على الرجال، حيث وصلت نسبتهم إلى 86%، فيما كانت نسبة الرجال 14% فقط.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة أيفون في الصدارة بنسبة 49%، ثم أجهزة أندرويد بنسبة41%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة 6%.

موعد عرض المسلسل

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

مسلسل محارب

أبطال المسلسل

مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.